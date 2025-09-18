Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Das ist meine Miete, um die muss ich mir keine Sorgen machen.“ - Darum zieht es Medizinstudent Eric aufs Land

Maria Weichhold (l.) ist Fachärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie am Klinikum Döbeln, wo Stipendiatin Kristin Thate derzeit ein Praktikum absolviert. Bild: Manuel Niemann
Maria Weichhold (l.) ist Fachärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie am Klinikum Döbeln, wo Stipendiatin Kristin Thate derzeit ein Praktikum absolviert. Bild: Manuel Niemann
„Das ist meine Miete, um die muss ich mir keine Sorgen machen.“ - Darum zieht es Medizinstudent Eric aufs Land
Redakteur
Von Manuel Niemann
Ein Modell gegen Ärztemangel: Mentoren, Praktika und Stipendium sollen junge Ärzte für Mittelsachsen begeistern und in Kliniken sowie Praxen halten. Das sagen die Studenten: Geht das Konzept auf?

Immer ältere Ärzte, kein Nachfolger in Sicht: Der Landkreis Mittelsachsen steuert aktiv gegen den Ärztemangel in Kliniken und Praxen. Seit dem Wintersemester 2020/21 gibt es das Programm „Rundum gesund - Ärztin/Arzt werden in Mittelsachsen“.
