„Das ist meine Miete, um die muss ich mir keine Sorgen machen.“ - Darum zieht es Medizinstudent Eric aufs Land

Rochlitz
Ein Modell gegen Ärztemangel: Mentoren, Praktika und Stipendium sollen junge Ärzte für Mittelsachsen begeistern und in Kliniken sowie Praxen halten. Das sagen die Studenten: Geht das Konzept auf?
Immer ältere Ärzte, kein Nachfolger in Sicht: Der Landkreis Mittelsachsen steuert aktiv gegen den Ärztemangel in Kliniken und Praxen. Seit dem Wintersemester 2020/21 gibt es das Programm „Rundum gesund - Ärztin/Arzt werden in Mittelsachsen“.
