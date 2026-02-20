Neue Rezepte gegen Zahnärztemangel in Mittelsachsen

Rochlitz
Zahnmediziner der Region reagieren teils selbst auf drohende Engpässe. Nun will der Landkreis ein Förderprogramm für angehende Ärzte erweitern. Was Bewerber dazu wissen sollten.
Die Versorgungslücke bei der zahnmedizinischen Behandlung in ländlichen Gebieten Mittelsachsens vor Augen, haben einige Zahnärzte der Region bereits reagiert. So stellte der Rochlitzer Zahnarzt Dr. Frank Petrich auf Berufsmessen eine individuelle Studentenförderung seiner Patenschaftspraxis vor, was mit der Bewerbung in der Abiturstufe...
