  • „Ich kann nicht 50 Kilometer weit fahren“ – 81-Jährige aus Geringswalde und ihre Suche nach einem Zahnarzt

Maritta Schäfer aus Geringswalde hatte es mehrfach telefonisch versucht, einen Termin bei einer Zahnarztpraxis zu bekommen.
Maritta Schäfer aus Geringswalde hatte es mehrfach telefonisch versucht, einen Termin bei einer Zahnarztpraxis zu bekommen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Der Rochlitzer Zahnarzt Dr. Frank Petrich kann helfen, wo andere Praxen der Region eine Terminabsage erteilt hatten.
Der Rochlitzer Zahnarzt Dr. Frank Petrich kann helfen, wo andere Praxen der Region eine Terminabsage erteilt hatten. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
In Erlau ist die Gemeinschaftspraxis von Dr. Andreas Eichler am Bahnhof angesiedelt. Bisher ist aber kein Nachfolger gefunden.
In Erlau ist die Gemeinschaftspraxis von Dr. Andreas Eichler am Bahnhof angesiedelt. Bisher ist aber kein Nachfolger gefunden. Bild: Jan Leißner
Update
Rochlitz
„Ich kann nicht 50 Kilometer weit fahren“ – 81-Jährige aus Geringswalde und ihre Suche nach einem Zahnarzt
Redakteur
Von Jan Leißner
Die Schließung einer Praxis in Erlau bei Rochlitz steht exemplarisch für ein wachsendes Problem im ländlichen Raum. Der Fall einer Mittelsächsin steht für Menschen, die längere Wege zur Praxis in Kauf nehmen sollen. Die Versorgungslücke wächst.

Was Maritta Schäfer aus Geringswalde widerfahren ist, steht symptomatisch für eine Mangelerscheinung in Mittelsachsen, die sich absehbar in den nächsten Jahren noch verschärfen wird. Es geht um den Mangel an Zahnärzten im ländlichen Raum. Weil es in ihrem Wohnort keine Zahnarztpraxis mehr gibt, hatte sich die 81-Jährige im vorigen Jahr noch...
Erschienen am: 16.02.2026 | 17:15 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
