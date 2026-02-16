„Ich kann nicht 50 Kilometer weit fahren“ – 81-Jährige aus Geringswalde und ihre Suche nach einem Zahnarzt

Die Schließung einer Praxis in Erlau bei Rochlitz steht exemplarisch für ein wachsendes Problem im ländlichen Raum. Der Fall einer Mittelsächsin steht für Menschen, die längere Wege zur Praxis in Kauf nehmen sollen. Die Versorgungslücke wächst.

Was Maritta Schäfer aus Geringswalde widerfahren ist, steht symptomatisch für eine Mangelerscheinung in Mittelsachsen, die sich absehbar in den nächsten Jahren noch verschärfen wird. Es geht um den Mangel an Zahnärzten im ländlichen Raum. Weil es in ihrem Wohnort keine Zahnarztpraxis mehr gibt, hatte sich die 81-Jährige im vorigen Jahr noch... Was Maritta Schäfer aus Geringswalde widerfahren ist, steht symptomatisch für eine Mangelerscheinung in Mittelsachsen, die sich absehbar in den nächsten Jahren noch verschärfen wird. Es geht um den Mangel an Zahnärzten im ländlichen Raum. Weil es in ihrem Wohnort keine Zahnarztpraxis mehr gibt, hatte sich die 81-Jährige im vorigen Jahr noch...