„Das war eine idiotische Handlung“: Gerichtsurteil gegen Jugendliche nach Vandalismus in Geringswalde

Rochlitz
Im vergangenen Herbst wurde ein Rastplatz in Geringswalde zum Schauplatz sinnloser Zerstörungswut. Drei Jugendliche mussten sich nun dafür vor Gericht verantworten. Doch ist die Strafe angemessen?
Das Dach war heruntergerissen und zerstört, die Sitzgruppe umgestoßen und das Umfeld verwüstet: Im vergangenen Oktober war in Geringswalde das Entsetzen groß, als Anwohner den Rastplatz vollkommen zerstört vorfanden. Nicht einmal ein Jahr lang konnten sich die Geringswalder an der neu gestalteten Ruhezone in unmittelbarer Nähe des Radwegs...
