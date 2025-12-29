MENÜ
Lars Sailer und die anderen Mitarbeiter des Bauhofs sind momentan im Dauereinsatz.
Lars Sailer und die anderen Mitarbeiter des Bauhofs sind momentan im Dauereinsatz. Bild: Rico Fuhrmann
Rochlitz
Dauereinsatz in Königshain-Wiederau: Bauhofmitarbeiter kämpfen gegen Glätte
Von Julia Czaja
Die Bauhof-Mitarbeiter in Königshain-Wiederau sind kurz vor dem Jahreswechsel im Dauerstress. Der Eisregen beschert ihnen viel Arbeit.

Seit mehreren Tagen sind die Mitarbeiter des Bauhofs in Königshain-Wiederau schon mit einer besonderen Fracht unterwegs: Salz. „Wir mussten bereits mehrmals am Tag streuen“, sagt Rico Fuhrmann, Bauhofmitarbeiter und zugleich Ortswehrleiter. Zum einen werden die Straßen gestreut, zum anderen die Gehwege, die von den entsprechenden anliegenden...
Mehr Artikel