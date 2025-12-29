Dauereinsatz in Königshain-Wiederau: Bauhofmitarbeiter kämpfen gegen Glätte

Die Bauhof-Mitarbeiter in Königshain-Wiederau sind kurz vor dem Jahreswechsel im Dauerstress. Der Eisregen beschert ihnen viel Arbeit.

Seit mehreren Tagen sind die Mitarbeiter des Bauhofs in Königshain-Wiederau schon mit einer besonderen Fracht unterwegs: Salz. „Wir mussten bereits mehrmals am Tag streuen“, sagt Rico Fuhrmann, Bauhofmitarbeiter und zugleich Ortswehrleiter. Zum einen werden die Straßen gestreut, zum anderen die Gehwege, die von den entsprechenden anliegenden...