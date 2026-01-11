David Rausch: Der neue Friedensrichter in Geringswalde tritt in große Fußstapfen

Rochlitz
Bereits im Sommer hatte Schlichterin Gabriele Fischer angekündigt, den Posten abgeben zu wollen. Über Monate fand sich kein Kandidat für die Nachfolge.
Es ist vollbracht: Geringswalde verfügt wieder über einen Friedensrichter im Ehrenamt. Faktisch in letzter Minute erklärte Linke-Kommunalpolitiker David Rausch seine Kandidatur für das Amt eines Friedensrichters. Der 42-Jährige wurde in der jüngsten Sitzung des Stadtrates einstimmig gewählt. Weitere Kandidaten hatten sich nicht gefunden.
