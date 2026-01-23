Debatte über Nahostkonflikt in Geringswalde: Die tiefe Spaltung der deutschen Linken

Rochlitz
Die Kommunalpolitiker nehmen sich ein kontrovers diskutiertes Thema vor. Verstärkung wird aus dem Landtag erwartet.
Kein politisches Thema trennt die deutsche Linke so unversöhnlich wie der bestehende Nahostkonflikt. Aus deren Sicht gibt es keine einheitliche Haltung, sondern eine tiefe Spaltung zwischen palästinensischen und israelischen Positionen. Wie es vom Ortsverband Rochlitz/Geringswalde heißt, wolle man zu dem Thema eine gemeinsame Linie erarbeiten....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.