  • „Derzeit gibt es keine Angebote für Jugendliche in Penig“: Scheitert der Traum eines Jugendclubs am Mietvertrag?

Oliver Tauchmann hegt die Hoffnung, dass Penig bald einen Jugendclub bekommt. Doch er sieht die Stadt in der Pflicht, sich um die Verantwortung für einen solchen zu kümmern.
Oliver Tauchmann hegt die Hoffnung, dass Penig bald einen Jugendclub bekommt. Doch er sieht die Stadt in der Pflicht, sich um die Verantwortung für einen solchen zu kümmern. Bild: Julia Czaja
Das Peniger Waldhaus war einst schon einmal Jugendclub und soll wieder einer werden. Unter anderem hat bereits das Akkordeonorchester Penig hier sein Domizil.
Das Peniger Waldhaus war einst schon einmal Jugendclub und soll wieder einer werden. Unter anderem hat bereits das Akkordeonorchester Penig hier sein Domizil. Bild: Mario Hösel/Archiv
Im Dezember 2024 hatte es ein Treffen von Stadtverwaltung, Stadträten und Jugendlichen gegeben. Damals war die Hoffnung groß, schon kurz darauf den Jugendclub eröffnen zu können.
Im Dezember 2024 hatte es ein Treffen von Stadtverwaltung, Stadträten und Jugendlichen gegeben. Damals war die Hoffnung groß, schon kurz darauf den Jugendclub eröffnen zu können. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
„Derzeit gibt es keine Angebote für Jugendliche in Penig“: Scheitert der Traum eines Jugendclubs am Mietvertrag?
Redakteur
Von Julia Czaja
Die Stadt Penig wollte 2025 einen Jugendclub eröffnen. Doch noch immer hängt das Vorhaben in der Schwebe – wegen einer unklaren Mietregelung. Der 19-jährige Oliver Tauchmann hofft auf eine Lösung.

Anfang 2025 sollte der langersehnte Jugendclub in Penig seine Pforten öffnen. Er sollte Platz für Billardturniere, Spiele- und Zockernachmittage sowie Gespräche bieten. Auserkoren dafür wurde das Waldhaus, das bereits in früheren Jahren Jugendclub war. Es gab auch Zusagen von erwachsenen Jugendlichen, sozusagen den Hut aufzusetzen und eine...
