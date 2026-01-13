„Derzeit gibt es keine Angebote für Jugendliche in Penig“: Scheitert der Traum eines Jugendclubs am Mietvertrag?

Die Stadt Penig wollte 2025 einen Jugendclub eröffnen. Doch noch immer hängt das Vorhaben in der Schwebe – wegen einer unklaren Mietregelung. Der 19-jährige Oliver Tauchmann hofft auf eine Lösung.

Anfang 2025 sollte der langersehnte Jugendclub in Penig seine Pforten öffnen. Er sollte Platz für Billardturniere, Spiele- und Zockernachmittage sowie Gespräche bieten. Auserkoren dafür wurde das Waldhaus, das bereits in früheren Jahren Jugendclub war. Es gab auch Zusagen von erwachsenen Jugendlichen, sozusagen den Hut aufzusetzen und eine... Anfang 2025 sollte der langersehnte Jugendclub in Penig seine Pforten öffnen. Er sollte Platz für Billardturniere, Spiele- und Zockernachmittage sowie Gespräche bieten. Auserkoren dafür wurde das Waldhaus, das bereits in früheren Jahren Jugendclub war. Es gab auch Zusagen von erwachsenen Jugendlichen, sozusagen den Hut aufzusetzen und eine...