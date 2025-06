Deutscher Mühlentag: Zehn gute Gründe für den Besuch der Lang-Mühle in Wiederau

Am Pfingstmontag öffnet zum Mühlentag wieder die Lang-Mühle in Wiederau. Seit gut 20 Jahren ist das Anwesen auch das Heim für Familie Kertzsch. Die gibt nun sogar Einblicke in ihr Leben inmitten von historischer Technik und lüftet Geheimnisse.

Am 9. Juni ist zum 32. Mal Deutscher Mühlentag, mit dabei ist traditionell am Pfingstmontag seit 1994 auch die Lang-Mühle in Wiederau bei Rochlitz an der Lunzenauer Straße 82 am Ortsausgang in Richtung Göritzhain. Für Gäste sind Parkplätze in der Umgebung ausgewiesen. Die ehemalige Mahl- und Schneidemühle steht inmitten des idyllischen...