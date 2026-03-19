Dialog statt Beschluss: Erlau verschiebt Entscheidung zur Kita-Schließung in Schweikershain

Rochlitz
In Erlau steht die Schließung der Kita Schweikershain zur Diskussion. Doch der Plan trifft im Ort auf Widerstand. Die Einwohnerversammlung bringt nun Bewegung in die Debatte – auch einen Kompromiss?
In den kommenden Jahren will die Stadt Chemnitz mehrere Kindereinrichtungen schließen. In Brand-Erbisdorf ist dieser Schritt bereits erfolgt. Nun droht auch der Gemeinde Erlau dieses Schicksal. Grund dafür ist der kontinuierliche Rückgang der Geburtenzahlen, sodass in vielen Kitas mehr Plätze zur Verfügung stehen als benötigt werden. Konkret...
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