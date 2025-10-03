Die Prozesse am Amtsgericht Döbeln: Von geklauten Altkleidern bis hin zur brutalen Schlägerei

Rochlitz
Unterschiedliche Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht in Döbeln. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 6. Oktober.
Dienstag, 9 Uhr, Saal 120, Diebstahl: Er hat 2024 im Altkleidercontainer gewühlt und Sachen für 20 Euro daraus gestohlen. Der Döbelner brach auch im selben Jahr in ein Haus seiner Heimatstadt ein und klaute zwei Fahrräder und Schuhe. Wert der Beute: gut 4000 Euro. Deshalb muss sich der 30-Jährige wegen mehrfachen Diebstahls vor dem Gericht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.