Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Mann durchtrennt mit einem Bolzenschneider ein Fahrradschloss (Symbolfoto).
Ein Mann durchtrennt mit einem Bolzenschneider ein Fahrradschloss (Symbolfoto). Bild: A. Gebert/dpa/Archiv
Ein Mann durchtrennt mit einem Bolzenschneider ein Fahrradschloss (Symbolfoto).
Ein Mann durchtrennt mit einem Bolzenschneider ein Fahrradschloss (Symbolfoto). Bild: A. Gebert/dpa/Archiv
Rochlitz
Die Prozesse am Amtsgericht Döbeln: Von geklauten Altkleidern bis hin zur brutalen Schlägerei
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unterschiedliche Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht in Döbeln. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 6. Oktober.

Dienstag, 9 Uhr, Saal 120, Diebstahl: Er hat 2024 im Altkleidercontainer gewühlt und Sachen für 20 Euro daraus gestohlen. Der Döbelner brach auch im selben Jahr in ein Haus seiner Heimatstadt ein und klaute zwei Fahrräder und Schuhe. Wert der Beute: gut 4000 Euro. Deshalb muss sich der 30-Jährige wegen mehrfachen Diebstahls vor dem Gericht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
3 min.
Körperverletzung, Geldwäsche, Betrug: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.
Ingolf Rosendahl
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
26.09.2025
3 min.
Diebstahl, Körperverletzung, Fahren ohne Erlaubnis: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.
Ingolf Rosendahl
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
Mehr Artikel