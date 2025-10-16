Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Rochlitz
  • |

  • „Die Sammlung hat Seltenheitswert“: Denkmalpflege rettet Penigs Schatzkammer der Papierindustrie

Heiner Unger kümmert sich seit 20 Jahren um das Papiermacher-Kabinett der Papierfabrik. Dass es dafür nun eine Lösung gibt, macht ihn mehr als glücklich.
Heiner Unger kümmert sich seit 20 Jahren um das Papiermacher-Kabinett der Papierfabrik. Dass es dafür nun eine Lösung gibt, macht ihn mehr als glücklich. Bild: Julia Czaja
Heiner Unger kümmert sich seit 20 Jahren um das Papiermacher-Kabinett der Papierfabrik. Dass es dafür nun eine Lösung gibt, macht ihn mehr als glücklich.
Heiner Unger kümmert sich seit 20 Jahren um das Papiermacher-Kabinett der Papierfabrik. Dass es dafür nun eine Lösung gibt, macht ihn mehr als glücklich. Bild: Julia Czaja
Rochlitz
„Die Sammlung hat Seltenheitswert“: Denkmalpflege rettet Penigs Schatzkammer der Papierindustrie
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Papierfabrik in Penig ist stillgelegt, doch im Archiv lebt die Geschichte weiter. Heiner Unger, der 84-jährige Archivar, hält die Schätze der Papierindustrie am Leben.

Die gesamte Papierfabrik in Penig steht still. Die Maschinen geben keinen Mucks von sich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind fort. Doch in einem kleinen Teil der Papierfabrik dreht sich die Welt weiter. In diesen Tagen ist Heiner Unger mehrfach in der oberen Etage anzutreffen. Der 84-Jährige ist neben dem Wachschutz einer der letzten, der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.07.2025
4 min.
„Ein großes Stück Lebensinhalt geht verloren“: Hüter der verborgenen Schätze in der Papierfabrik Penig
Heiner Unger kümmert sich seit 20 Jahren um das Papiermacher-Kabinett der Papierfabrik. Ein besonderes Stück dort ist das Debitorenbuch.
Nach der Werksschließung kämpft Heiner Unger um den Erhalt der historischen Sammlung zur ältesten Papierfabrik Deutschlands. Was wird aus den besonderen Exponaten?
Julia Czaja
16:22 Uhr
5 min.
Polen: Auslieferung eines Nord-Stream-Verdächtigen abgelehnt
Ein von Deutschland per Haftbefehl gesuchter Verdächtiger wird von Polen nicht ausgeliefert. (Archivbild)
2022 wurden die Gas-Pipelines in der Ostsee schwer beschädigt. Seit Ende September sitzt ein mutmaßlicher Beteiligter in Polen in U-Haft. Zum Prozess in Deutschland kommt es vorerst nicht.
Alexander Welscher, dpa
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:17 Uhr
2 min.
Kontra K entthront Taylor Swift
Der deutsche Rapper Kontra K (Maximilian Diehn) hat Taylor Swift von Platz eins in den Album-Charts vertreiben können. (Archivbild)
Rosenstolz-Sängerin Anna R ist posthum in den Charts, Kontra K gelingt sein neuntes Nummer-eins-Album und bei den Singles kann Taylor Swifts "Ophelia" die Spitzenposition verteidigen.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel