„Die Sammlung hat Seltenheitswert“: Denkmalpflege rettet Penigs Schatzkammer der Papierindustrie

Die Papierfabrik in Penig ist stillgelegt, doch im Archiv lebt die Geschichte weiter. Heiner Unger, der 84-jährige Archivar, hält die Schätze der Papierindustrie am Leben.

Die gesamte Papierfabrik in Penig steht still. Die Maschinen geben keinen Mucks von sich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind fort. Doch in einem kleinen Teil der Papierfabrik dreht sich die Welt weiter. In diesen Tagen ist Heiner Unger mehrfach in der oberen Etage anzutreffen. Der 84-Jährige ist neben dem Wachschutz einer der letzten, der...