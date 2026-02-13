MENÜ
  • Die schönsten Bilder aus 25 Jahren Aschermittwoch in Penig: Wo der Landrat Putzfrau oder Gärtner ist

2015: Landrat Volker Uhlig als Putzfrau im eigenen Büro.
2015: Landrat Volker Uhlig als Putzfrau im eigenen Büro. Bild: Mario Hösel/Achiv
2015: Landrat Volker Uhlig als Putzfrau im eigenen Büro.
2015: Landrat Volker Uhlig als Putzfrau im eigenen Büro. Bild: Mario Hösel/Achiv
 25 Bilder
Rochlitz
Die schönsten Bilder aus 25 Jahren Aschermittwoch in Penig: Wo der Landrat Putzfrau oder Gärtner ist
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sehen und gesehen werden: Der Aschermittwoch in Penig ist eines der gesellschaftlichen Ereignisse in Mittelsachsen. „Freie Presse“ war immer dabei.

In Penig klopft sich seit mehr als 25 Jahren nicht nur die lokale Prominenz auf die Schulter, zum kommunalpolitischen Aschermittwoch fährt auch schon mal „die Kutsche aus Dresden“ vor. Im Keller des Rathauses ging es einst los, seit 2009 füllt sich das Kultur- und Schützenhaus mehr und mehr. Der Saal ist schon seit einigen Jahren lange im...
