  • Die schönsten Bilder vom politischen Aschermittwoch in Penig: Prominente Gäste und scharfe Zungen

Prominenz unter sich: Finanzminister Christian Piwarz umgarnt Gräfin Cosel.
Prominenz unter sich: Finanzminister Christian Piwarz umgarnt Gräfin Cosel.
Rochlitz
Die schönsten Bilder vom politischen Aschermittwoch in Penig: Prominente Gäste und scharfe Zungen
Von Julia Czaja
Wenn Sachsens Finanzminister in Penig „Geld eintreibt“ und Gräfin Cosel wieder aus der Gruft steigt, ist klar: Es ist politischer Aschermittwoch. - Die besten Schnappschüsse zum Anschauen:

Wenn Sachsens Finanzminister Christian Piwarz nach Penig kommt, um Geld einzutreiben, und wenn Jörg Höllmüller, Beigeordneter des Landkreises Mittelsachsen, gemeinsam mit Flöhas Bürgermeister Volker Holuscha als „die Mittel 60er Herzbuben“ Herzilein singt und über Politik herzieht, ist wieder Politischer Aschermittwoch in Penig. Und zu...
