Politischer Aschermittwoch in Penig: Finanzminister, Herzbuben und Gräfin übertreffen sich mit Satire

Rochlitz
Zwischen Spott, Schnaps und Seitenhieben bekam der Minister beim Politischen Aschermittwoch in Penig sein Fett weg – und am Ende blieb die Frage: Wer lachte hier eigentlich über wen?
Wenn Sachsens Finanzminister Christian Piwarz nach Penig kommt, um Geld einzutreiben, und wenn Jörg Höllmüller, Beigeordneter des Landkreises Mittelsachsen, gemeinsam mit Flöhas Bürgermeister Volker Holuscha als „die Mittel 60er Herzbuben“ Herzilein singen und über Politik herziehen, ist wieder Politischer Aschermittwoch in Penig. Und zu...
