MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Rochlitz
  • |

  • Politischer Aschermittwoch in Penig: Finanzminister, Herzbuben und Gräfin übertreffen sich mit Satire

Von Gräfin Cosel bekam der sächsische Finanzminister das sprichwörtliche Fett weg. Dennoch gönnten sich beide ein gemeinsames Tänzchen.
Von Gräfin Cosel bekam der sächsische Finanzminister das sprichwörtliche Fett weg. Dennoch gönnten sich beide ein gemeinsames Tänzchen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Jörg Höllmüller und Volker Holuscha begeistern als „die Mittel 60er Herzbuben“ in Penig - mit Live-Gesang und Humor.
Jörg Höllmüller und Volker Holuscha begeistern als „die Mittel 60er Herzbuben“ in Penig - mit Live-Gesang und Humor. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Christian Piwarz bewies selbst als Sachsens Finanzminister Humor. Er war nach Penig gekommen, um Geld einzutreiben. Denn zu verteilen würde es derzeit nichts geben. Doch statt Geld fährt er mit dem Peniger Wurscht-Orden zurück nach Dresden.
Christian Piwarz bewies selbst als Sachsens Finanzminister Humor. Er war nach Penig gekommen, um Geld einzutreiben. Denn zu verteilen würde es derzeit nichts geben. Doch statt Geld fährt er mit dem Peniger Wurscht-Orden zurück nach Dresden. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mike Tauchmann vom Faschingsclub Penig (links) muss schweren Herzens den Rathausschlüssel an Penigs Bürgermeister André Wolf (rechts) zurückgeben.
Mike Tauchmann vom Faschingsclub Penig (links) muss schweren Herzens den Rathausschlüssel an Penigs Bürgermeister André Wolf (rechts) zurückgeben. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Von Gräfin Cosel bekam der sächsische Finanzminister das sprichwörtliche Fett weg. Dennoch gönnten sich beide ein gemeinsames Tänzchen.
Von Gräfin Cosel bekam der sächsische Finanzminister das sprichwörtliche Fett weg. Dennoch gönnten sich beide ein gemeinsames Tänzchen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Jörg Höllmüller und Volker Holuscha begeistern als „die Mittel 60er Herzbuben“ in Penig - mit Live-Gesang und Humor.
Jörg Höllmüller und Volker Holuscha begeistern als „die Mittel 60er Herzbuben“ in Penig - mit Live-Gesang und Humor. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Christian Piwarz bewies selbst als Sachsens Finanzminister Humor. Er war nach Penig gekommen, um Geld einzutreiben. Denn zu verteilen würde es derzeit nichts geben. Doch statt Geld fährt er mit dem Peniger Wurscht-Orden zurück nach Dresden.
Christian Piwarz bewies selbst als Sachsens Finanzminister Humor. Er war nach Penig gekommen, um Geld einzutreiben. Denn zu verteilen würde es derzeit nichts geben. Doch statt Geld fährt er mit dem Peniger Wurscht-Orden zurück nach Dresden. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mike Tauchmann vom Faschingsclub Penig (links) muss schweren Herzens den Rathausschlüssel an Penigs Bürgermeister André Wolf (rechts) zurückgeben.
Mike Tauchmann vom Faschingsclub Penig (links) muss schweren Herzens den Rathausschlüssel an Penigs Bürgermeister André Wolf (rechts) zurückgeben. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Politischer Aschermittwoch in Penig: Finanzminister, Herzbuben und Gräfin übertreffen sich mit Satire
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen Spott, Schnaps und Seitenhieben bekam der Minister beim Politischen Aschermittwoch in Penig sein Fett weg – und am Ende blieb die Frage: Wer lachte hier eigentlich über wen?

Wenn Sachsens Finanzminister Christian Piwarz nach Penig kommt, um Geld einzutreiben, und wenn Jörg Höllmüller, Beigeordneter des Landkreises Mittelsachsen, gemeinsam mit Flöhas Bürgermeister Volker Holuscha als „die Mittel 60er Herzbuben“ Herzilein singen und über Politik herziehen, ist wieder Politischer Aschermittwoch in Penig. Und zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
21:06 Uhr
2 min.
Sheriff: Acht Skifahrer nach Lawine in Kalifornien tot
Acht zuvor vermisste Skifahrer sind nach dem Lawinenabgang tot gefunden worden - hieß es von den örtlichen Behörden.
In einem Skigebiet in Kalifornien kommt es zum Lawinensturz, eine 15-köpfige Gruppe von Skifahrern befindet sich in dem Gebiet. Nach langer Suche werden die Befürchtungen zur traurigen Gewissheit.
12.02.2026
4 min.
Politischer Aschermittwoch in Penig: Wer geht in die Bütt und wer traut sich den Trump?
 7 Bilder
Kommunalpolitischer Aschermittwoch in Penig: Bürgermeister André Wolf (l.) verlieh 2024 Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer den Peniger Wurstorden.
Das kann ja heiter werden: Gräfin Cosel steigt aus der Gruft und Bürgermeister Wolf kündigt einen neuen Stargast an. „Freie Presse“ hat noch einige Kostüm-Tipps für Promis von Hainichen bis Freiberg.
Falk Bernhardt
21:06 Uhr
2 min.
Thüringer HC verliert Spitzenspiel deutlich
Trainer Herbert Müller sah eine klare Niederlage der Handballerinnen des Thüringer HC im Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund.
Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen können Tabellenführer Borussia Dortmund nur in der ersten Halbzeit Paroli bieten. Nach dem Wechsel brechen in der Defensive alle Dämme.
19:00 Uhr
5 min.
Die schönsten Bilder aus 25 Jahren Aschermittwoch in Penig: Wo der Landrat Putzfrau oder Gärtner ist
 25 Bilder
2015: Landrat Volker Uhlig als Putzfrau im eigenen Büro.
Sehen und gesehen werden: Der Aschermittwoch in Penig ist eines der gesellschaftlichen Ereignisse in Mittelsachsen. „Freie Presse“ war immer dabei.
Falk Bernhardt
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
Mehr Artikel