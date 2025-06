Diebe erbeuten Geld und Musikbox aus Autos in Döbeln

Unbekannte haben mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Die Diebe schlugen in einer Nacht zu und hinterließen erheblichen Schaden. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte haben in Döbeln drei Pkw aufgebrochen und Beute gemacht. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag gegen 22.30 Uhr und Mittwoch gegen 6.30 Uhr. Das hat sich nach Angaben der Polizei zugetragen: In der genannten Zeit wurden die Seitenscheiben von drei Fahrzeugen (Opel, Skoda und VW) im Stadtgebiet von Döbeln eingeschlagen und in...