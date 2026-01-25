MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei ermittelt in einem Fall von Einbruch in Geringswalde.
Die Polizei ermittelt in einem Fall von Einbruch in Geringswalde. Bild: Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa
Die Polizei ermittelt in einem Fall von Einbruch in Geringswalde.
Die Polizei ermittelt in einem Fall von Einbruch in Geringswalde. Bild: Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa
Rochlitz
Diebstahl in Geringswalde: Kettensägen und Heckenschere entwendet
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Gewalt verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Nebengelass und machten Beute. Was dazu bekannt ist.

Einbrecher sind im Zeitraum zwischen dem Donnerstag, 22. Januar, 16 Uhr, und dem Samstag, 24. Januar, 14.15 Uhr, in Geringswalde unbefugterweise auf ein Grundstück an der Hauptstraße vorgedrungen. Die Täter verschafften sich dort mit Gewalt den Zutritt und brachen auf der Suche nach lohnender Beute ein Nebengelass auf. Die Täter entwendeten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.01.2026
1 min.
E-Bike aus Keller in Plauen gestohlen
Einbrecher sind in einen Keller in Plauen eingedrungen.
Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 1600 Euro. Worum die Polizei nun bittet.
Lutz Kirchner
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
26.01.2026
2 min.
Fähre sinkt vor Philippinen – Dutzende Menschen vermisst
Die Einsatzkräfte suchen noch nach Überlebenden.
Tragödie auf See: Mindestens zwölf Tote und 200 Gerettete melden die Behörden auf den Philippinen nach einem Fährunglück. Aber Dutzende werden im Meer vermisst.
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
08.01.2026
1 min.
E-Bike und Schuhe aus Kellern in Bad Elster gestohlen
In Bad Elster wurde in mehrere Keller eingebrochen.
Diebe drangen in zwei Wohnhäuser ein. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
Mehr Artikel