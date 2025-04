Döbeln: Die Linke vergibt Frauenpreis 2025 an Nicole Weichhold

In diesem Jahr fand die Vergabe ohne Ausschreibung statt. Die Preisträgerin machte im Bundestagswahlkampf Schlagzeilen.

Döbeln.

Die Linke Mittelsachsen hat zur Vorstandssitzung in Döbeln den alternativen Frauenpreis 2025 an Nicole Weichhold vergeben. Die Vergabe fand dieses Mal ohne Ausschreibung statt, da der Fokus auf der vorgezogenen Bundestagswahl lag, teilte die Partei mit. Weichhold hatte zur Wahl am 23. Februar für Schlagzeilen gesorgt. Mit 8,6 Prozent gelang der 35-Jährigen ein bundesweit unerwarteter Höhenflug, die Partei hoffte am Wahlabend sogar, dass sie zum ersten Mal eine Abgeordnete aus Mittelsachsen in den Bundestag schicken könnte. Am Morgen danach sorgte die Nachricht, dass Sachsen nur vier Mandate erhält, für Ernüchterung. „Ich bin dankbar für die stellvertretende Auszeichnung, denn nach wie vor haben es Frauen im Niedriglohnland Sachsen immer noch besonders schwer“, so Weichhold. (fp)