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Theater im Bürgerhaus (TiB) Döbeln: Hier erleben Kinder ein Theaterprojekt mit Workshop.
Theater im Bürgerhaus (TiB) Döbeln: Hier erleben Kinder ein Theaterprojekt mit Workshop. Foto: TiB Döbeln/Archiv
Theater im Bürgerhaus (TiB) Döbeln: Hier erleben Kinder ein Theaterprojekt mit Workshop.
Theater im Bürgerhaus (TiB) Döbeln: Hier erleben Kinder ein Theaterprojekt mit Workshop. Foto: TiB Döbeln/Archiv
Rochlitz
Döbeln: Workshop und „Flunkeln im Dunkeln“ mit Kai Pannen
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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Theater zum Mitmachen: Im Theater im Bürgerhaus gibt es einen Workshop und die Aufführung von „Flunkeln im Dunkeln“ – Autor Kai Pannen wird erwartet.

Das Mittelsächsische Theater (MiT) startet am Samstag, 21. März, im Theater im Bürgerhaus (TiB) in Döbeln ein Projekt für Kinder aus Lernförderschulen. Nach Angaben der Veranstalter sind Workshop und Theaterbesuch geplant. Ab 13 Uhr nehmen 25 Mädchen und Jungen aus Döbeln, Roßwein und Waldheim mit Begleitern an einem Workshop teil. Um 15...
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