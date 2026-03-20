Döbeln: Workshop und „Flunkeln im Dunkeln“ mit Kai Pannen

Rochlitz
Theater zum Mitmachen: Im Theater im Bürgerhaus gibt es einen Workshop und die Aufführung von „Flunkeln im Dunkeln“ – Autor Kai Pannen wird erwartet.
Das Mittelsächsische Theater (MiT) startet am Samstag, 21. März, im Theater im Bürgerhaus (TiB) in Döbeln ein Projekt für Kinder aus Lernförderschulen. Nach Angaben der Veranstalter sind Workshop und Theaterbesuch geplant. Ab 13 Uhr nehmen 25 Mädchen und Jungen aus Döbeln, Roßwein und Waldheim mit Begleitern an einem Workshop teil. Um 15...
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