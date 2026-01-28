Doppelte Brötchen sind der Renner: Wenn Bäcker Sven Krause in Rochlitz Geburtstag feiert

Er ist die fünfte Bäckergeneration in der Familie und nun 50 Jahre alt: Sven Krause engagiert sich in Rochlitz auch stark im Ehrenamt.

Wenn am Ruhetag schon bis Mittag knapp 40 Leute zum Bäcker kommen, dann muss das einen guten Grund haben. Am Mittwoch hat Sven Krause seinen 50. Geburtstag gefeiert, und zwar in seiner Bäckerei am Markt in Rochlitz. Gratulanten waren neben Oberbürgermeister Frank Dehne auch viele Stadträte und Rathausmitarbeiter sowie Freunde und Stammkunden.