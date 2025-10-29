Dresdner Autor vermittelt in Lunzenau „lustige Länderkunde“

Literarische Entdeckungen und mehr bietet die Lesung im „Prellbock“ am Freitagabend. Landolf Scherzer berichtet dabei von seinen Reisen. Auch seine Frau leistet einen Beitrag.

Zu einer Lesung mit dem Titel „Lustige literarische Länderkunde" wird am Freitagabend im Lunzenauer „Prellbock" der Schriftsteller Landolf Scherzer erwartet. Ob in China, Kuba oder Ländern Osteuropas, der 1941 in Dresden geborene Scherzer war oft „fußläufig" unterwegs, wovon auch eines seiner Bücher handelt. Bekannt wurde er durch...