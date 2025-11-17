Drogenprozess gegen Colditzer Familie: Dubiose Hintermänner im Ausland und ungelöste Rätsel

Rochlitz
Der Fall um eine Colditzer Familie offenbart ein Netzwerk aus Scheinfirmen, dubiosen Konten und einer mysteriösen Person. Doch das Rätsel um „Vanessa“ bleibt ungelöst. Und das Urteil steht weiter aus.
Es wirkt wie die unendliche Geschichte: Im Prozess gegen eine Familie aus Colditz, die im großen Stil online mit verbotenen synthetischen Cannabinoiden gehandelt haben soll, zieht sich das Verfahren weiter hin. Bereits im März musste die Familie – eine 59-jährige Mutter, ihr erwachsener Sohn und dessen Frau (gegen den zweiten Sohn wird...
