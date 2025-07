E-Scooter-Fahrer unter Drogen und ohne Versicherung in Geringswalde unterwegs

Sonntagmorgen in Geringswalde: Ein Mann steuert seinen E-Scooter entgegen der Fahrtrichtung. Sein Zickzack-Kurs erregt Aufmerksamkeit.

Unter Drogeneinfluss ist am Sonntag ein Mann in Geringswalde mit einem E-Scooter gefahren. Das hat sich nach Angaben der Polizei ereignet: Am Sonntag gegen 10 Uhr befuhr ein 42-jähriger Deutscher mit seinem E-Scooter die Dresdner Straße in Richtung Ortszentrum. Er fiel den Beamten auf, weil er entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Gehweg...