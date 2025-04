Ein Hoch auf Döhlen: Warum eine Friseurin und eine Krankenschwester vom Fasching nicht lassen können

In Döhlen wird Fasching gelebt. Ivonne Lange und Jacqueline Senf sind mittendrin im kleinen Carnevalsverein, der noch vor kurzem vor ungewisser Zukunft stand. Was treibt die Faschingsfans an?

„Niemals nölen, immer feste ölen, hoch lebe Döhlen!“ - den Spruch können die Mitglieder eines der kleinsten Faschingsvereine in Sachsen wohl im Schlaf aufsagen. Den Leitsatz gibt es schon lange, aber auf die vergangenen Jahre passt er besonders gut. Zwischendurch war die Zukunft des Döhlener Carnevalvereins vage. Ist sie nun nicht mehr,... „Niemals nölen, immer feste ölen, hoch lebe Döhlen!“ - den Spruch können die Mitglieder eines der kleinsten Faschingsvereine in Sachsen wohl im Schlaf aufsagen. Den Leitsatz gibt es schon lange, aber auf die vergangenen Jahre passt er besonders gut. Zwischendurch war die Zukunft des Döhlener Carnevalvereins vage. Ist sie nun nicht mehr,...