„Ein Wettlauf gegen die Zeit“: Feuerwehr Seelitz trainiert Rettungseinsatz auf gefrorenem See in Biesern

Rochlitz
Zehn Jahre nach der letzten Eisrettungsübung trainieren die Seelitzer Ortswehren erneut das Retten aus dem gefrorenen See in Biesern. Das Wetter erlaubt nur ein schmales Zeitfenster.
Gerade einmal 15 Meter vom Ufer entfernt, hört Vincent Siegert gefährliches Knirschen und Knarzen. Er harrt kurz aus, dann rutscht er auf Knien noch ein paar Meter weiter. Bis zu dem Kreis, der auf das Eis gezeichnet ist. Er trägt einen speziellen Überlebensanzug. Außerdem ist er mit einem Seil gesichert. Denn Siegert gehört zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.