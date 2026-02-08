MENÜ
  • „Ein Wettlauf gegen die Zeit“: Feuerwehr Seelitz trainiert Rettungseinsatz auf gefrorenem See in Biesern

Die Feuerwehren aus Seelitz nutzen die zugefrorene Sandgrube Biesern für eine Rettungsübung.
Die Feuerwehren aus Seelitz nutzen die zugefrorene Sandgrube Biesern für eine Rettungsübung. Bild: Ralf Jerke
Die Feuerwehren aus Seelitz nutzen die zugefrorene Sandgrube Biesern für eine Rettungsübung.
Die Feuerwehren aus Seelitz nutzen die zugefrorene Sandgrube Biesern für eine Rettungsübung. Bild: Ralf Jerke
Rochlitz
„Ein Wettlauf gegen die Zeit“: Feuerwehr Seelitz trainiert Rettungseinsatz auf gefrorenem See in Biesern
Von Julia Czaja
Zehn Jahre nach der letzten Eisrettungsübung trainieren die Seelitzer Ortswehren erneut das Retten aus dem gefrorenen See in Biesern. Das Wetter erlaubt nur ein schmales Zeitfenster.

Gerade einmal 15 Meter vom Ufer entfernt, hört Vincent Siegert gefährliches Knirschen und Knarzen. Er harrt kurz aus, dann rutscht er auf Knien noch ein paar Meter weiter. Bis zu dem Kreis, der auf das Eis gezeichnet ist. Er trägt einen speziellen Überlebensanzug. Außerdem ist er mit einem Seil gesichert. Denn Siegert gehört zur...
