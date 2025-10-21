„Ein zweischneidiges Schwert“: Penig diskutiert Pläne für Supermarkt und Drogerie

Ein Drogeriemarkt in Penig ist für viele ein lang ersehnter Wunsch. Doch die geplante Ansiedlung gemeinsam mit einem Supermarkt stößt auch auf Kritik. Auch Vorwürfe gegen die Stadt werden laut.

Auch nach Wochen noch ist die geplante Ansiedlung eines Supermarktes samt Drogerie Gesprächsthema Nummer eins in Penig. Die einen freuen sich, dass die Stadt nach Jahren endlich eine Drogerie bekommt, andere befürchten noch mehr „Leblosigkeit“ in der Innenstadt. Wieder andere wünschen sich für das fragliche Areal eine andere Nutzung. Kurz:... Auch nach Wochen noch ist die geplante Ansiedlung eines Supermarktes samt Drogerie Gesprächsthema Nummer eins in Penig. Die einen freuen sich, dass die Stadt nach Jahren endlich eine Drogerie bekommt, andere befürchten noch mehr „Leblosigkeit“ in der Innenstadt. Wieder andere wünschen sich für das fragliche Areal eine andere Nutzung. Kurz:...