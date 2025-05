Einbruch in Colditzer Supermarkt: Tabakraub bei Nacht

Ein Supermarkt in Colditz wurde Ziel eines schweren Diebstahls. Die Täter entkamen unerkannt mit Tabakwaren. Der Sachschaden ist hoch.

In der Nacht zu Samstag ist in Colditz ein besonders schwerer Diebstahl begangen worden. Unbekannte Täter drangen gegen 2 Uhr nachts gewaltsam in einen Supermarkt ein und stahlen Tabakwaren in bislang unbekannter Menge. Kurz darauf wurde die Polizei durch eine Alarmmeldung eines Sicherheitsdienstes über den Einbruch informiert, konnte die Täter...