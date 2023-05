Einbrüche im Späthi Geringswalde reißen nicht ab

Und wieder steht die Polizei vor dem Imbiss mit Spätverkaufsstelle an der Dresdener Straße in Geringswalde. Innerhalb kurzer Zeit zum bereits dritten Mal. "Die Kollegen waren am 25. Mai dort, um eine Straftat des besonders schweren Falls des Diebstahls aufzunehmen", teilte Polizeisprecherin Doreen Stein auf Nachfrage der "Freien Presse" mit. Es...