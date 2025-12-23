MENÜ
  Mittelsachsen
  Rochlitz
  • „Einige Freundschaften sind erhalten geblieben“: Senioren finden neues Zuhause in betreuter Wohngemeinschaft in Rochlitz

Dieter Spreer (rechts) und Manfred Jörss (2.v.r.) kommen mit ihren Nachbarn zu einer Runde „Mensch ärgere dich nicht“ zusammen.
Dieter Spreer (rechts) und Manfred Jörss (2.v.r.) kommen mit ihren Nachbarn zu einer Runde „Mensch ärgere dich nicht“ zusammen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Statt Pflegebetten Betreutes Wohnen: Der SSG-Chef Knut Bräunlich setzt auf eine neue Versorgungsform für Senioren.
Statt Pflegebetten Betreutes Wohnen: Der SSG-Chef Knut Bräunlich setzt auf eine neue Versorgungsform für Senioren. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Senioren können mit dem Umzug in die Wohngruppe in der Mathesiusstraße ihre Möbel mitbringen.
Die Senioren können mit dem Umzug in die Wohngruppe in der Mathesiusstraße ihre Möbel mitbringen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Assistenzkraft Anke Seifert-Quaas hat ein offenes Ohr für die Bewohner der Wohngruppe. Vielen ist sie zur Freundin geworden.
Assistenzkraft Anke Seifert-Quaas hat ein offenes Ohr für die Bewohner der Wohngruppe. Vielen ist sie zur Freundin geworden. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
In der Weihnachtszeit ist der große Eingangsbereich Ort für Adventsfeiern.
In der Weihnachtszeit ist der große Eingangsbereich Ort für Adventsfeiern. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Blick auf den Wohnblock der SSG Sozialservice Rochlitz gGmbH an der Geithainer Straße. Nur noch zwei Bewohner leben hier.
Blick auf den Wohnblock der SSG Sozialservice Rochlitz gGmbH an der Geithainer Straße. Nur noch zwei Bewohner leben hier. Bild: Mario Hösel/Archiv
„Einige Freundschaften sind erhalten geblieben“: Senioren finden neues Zuhause in betreuter Wohngemeinschaft in Rochlitz
Von Julia Czaja
Der Umzug war unvermeidlich: Die SSG Rochlitz musste den maroden Wohnblock für Betreutes Wohnen in der Geithainer Straße aufgeben. Viele Bewohner haben ein neues Zuhause in einer Wohngruppe gefunden.

Christa Leiteritz hat ihre kleine Wohnung ein wenig weihnachtlich geschmückt. Auf einer Kommode stehen unter anderem Engel. Diese sind von etlichen Bildern umrahmt, die ihre Familie zeigen. Für die 94-Jährige ist es das erste Weihnachtsfest in ihrem neuen Zuhause. Sie wird es nicht alleine verbringen, sondern mit Nachbarn, ihren Kindern und...
