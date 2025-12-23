„Einige Freundschaften sind erhalten geblieben“: Senioren finden neues Zuhause in betreuter Wohngemeinschaft in Rochlitz

Der Umzug war unvermeidlich: Die SSG Rochlitz musste den maroden Wohnblock für Betreutes Wohnen in der Geithainer Straße aufgeben. Viele Bewohner haben ein neues Zuhause in einer Wohngruppe gefunden.

Christa Leiteritz hat ihre kleine Wohnung ein wenig weihnachtlich geschmückt. Auf einer Kommode stehen unter anderem Engel. Diese sind von etlichen Bildern umrahmt, die ihre Familie zeigen. Für die 94-Jährige ist es das erste Weihnachtsfest in ihrem neuen Zuhause. Sie wird es nicht alleine verbringen, sondern mit Nachbarn, ihren Kindern und...