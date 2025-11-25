Elchtag auf Schloss Rochsburg: Warum das Kino Frankenberg auf Weihnachten einstimmen muss

Rochlitz
Lust auf skandinavische Weihnacht? Die gibt es am Sonntag auf der Rochsburg bei Lunzenau mit Familienfest und dem Konzert von Julvisor. Für den Frankenberger Kinoverein ist dieser Tag lebenswichtig.
Am 1. Advent bietet Schloss Rochsburg einen Eindruck von skandinavischer Weihnacht. Am 30. November wird dort von 12 bis 18 Uhr der Tag des Elches mit einem Familienfest gefeiert. Höhepunkt soll 16 Uhr das Adventskonzert mit der Gruppe Julvisor im Festsaal sein. Dafür muss extra bezahlt werden, Karten kosten 19 Euro.
