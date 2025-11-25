Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schloss Rochsburg lädt am Sonntag zur skandinavischen Weihnacht ein.
Schloss Rochsburg lädt am Sonntag zur skandinavischen Weihnacht ein. Bild: Dirk Hanus/Archiv
Auf Schloss Rochsburg gibt es am Sonntag im Freien auch kostenfreie Angebote.
Auf Schloss Rochsburg gibt es am Sonntag im Freien auch kostenfreie Angebote. Bild: Andreas Quermann/Archiv
Die Band Julvisor spielt am Sonntagnachmittag auf Schloss Rochsburg.
Die Band Julvisor spielt am Sonntagnachmittag auf Schloss Rochsburg. Bild: Robert Jentzsch
Burkhard Werner im Kino "Welt-Theater" Frankenberg.
Burkhard Werner im Kino "Welt-Theater" Frankenberg. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Schloss Rochsburg lädt am Sonntag zur skandinavischen Weihnacht ein.
Schloss Rochsburg lädt am Sonntag zur skandinavischen Weihnacht ein. Bild: Dirk Hanus/Archiv
Auf Schloss Rochsburg gibt es am Sonntag im Freien auch kostenfreie Angebote.
Auf Schloss Rochsburg gibt es am Sonntag im Freien auch kostenfreie Angebote. Bild: Andreas Quermann/Archiv
Die Band Julvisor spielt am Sonntagnachmittag auf Schloss Rochsburg.
Die Band Julvisor spielt am Sonntagnachmittag auf Schloss Rochsburg. Bild: Robert Jentzsch
Burkhard Werner im Kino "Welt-Theater" Frankenberg.
Burkhard Werner im Kino "Welt-Theater" Frankenberg. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Rochlitz
Elchtag auf Schloss Rochsburg: Warum das Kino Frankenberg auf Weihnachten einstimmen muss
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lust auf skandinavische Weihnacht? Die gibt es am Sonntag auf der Rochsburg bei Lunzenau mit Familienfest und dem Konzert von Julvisor. Für den Frankenberger Kinoverein ist dieser Tag lebenswichtig.

Am 1. Advent bietet Schloss Rochsburg einen Eindruck von skandinavischer Weihnacht. Am 30. November wird dort von 12 bis 18 Uhr der Tag des Elches mit einem Familienfest gefeiert. Höhepunkt soll 16 Uhr das Adventskonzert mit der Gruppe Julvisor im Festsaal sein. Dafür muss extra bezahlt werden, Karten kosten 19 Euro.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.07.2025
5 min.
Jean Paul Gaultier und Picasso auf Schloss Rochsburg: Diese Kindermode ist anziehend
Pressesprecherin Nicky Wehr und die Picasso-Zeichnung „Paloma mit Puppe“ auf Schloss Rochsburg. Pablo Picasso zeichnete seine Tochter 1952 in Hamburg mit Bleistift.
Mittelsachsens Kunstmäzen August Ohm zeigt in Rochsburg aus einer Sammlung Kindermode aus vier Jahrhunderten. Da darf der Matrosenanzug nicht fehlen. Aber war der nur den Jungs vorbehalten?
Falk Bernhardt
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
22:42 Uhr
2 min.
Nigeria: 24 verschleppte Mädchen wieder in Freiheit
Viele Kinder bleiben weiterhin in Gefangenschaft. (Archivbild)
Mehrere Massenentführungen haben in der vergangenen Woche das westafrikanische Land erschüttert. Nun konnten 24 Mädchen befreit werden. Mehr als 250 Kinder sind jedoch weiterhin in Gefangenschaft.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
22:48 Uhr
4 min.
Coup bei City - Leverkusen düpiert Guardiolas Rotationself
Leverkusens Alejeandro Grimaldo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.
Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Jana Glose, dpa
04.10.2025
3 min.
Millionen-Gewinn für Lunzenau und ein Spiel für Freiberg: Fünf gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Udo Babatz, Albrecht Holländer und Michel Hirschfeld (v. l.) zeigen hier die Freiberg-Edition von „Mensch ärgere dich nicht“.
Geschichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind die Anregungen aus dieser Woche mit dem Schulhund von Frankenberg und dem neuen Marktplatz für Flöha.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel