Wer braucht schon TikTok? Frankenberger Marionettentheater fasziniert auf der Rochsburg

Rochlitz
Gleich zweimal sind beim Adventsmarkt Marionetten zu erleben. Hans-Joachim Pandel setzt die Familientradition in der neunten Generation fort. Was fasziniert im Zeitalter von Tiktok an Puppenspiel?
Die Musik beginnt. Erster Auftritt für den Hanswurst. „Kinder, seid Ihr alle da?“, ruft er in die vollen Sitzreihen im Trausaal von Schloss Rochsburg. „Ja!“, rufen die Kleinen zurück. „Mein Name ist Peter“, sagt der Narr.
