MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Flying Dancers vom Faschingsclub Penig treten beim Jugendfasching auf.
Die Flying Dancers vom Faschingsclub Penig treten beim Jugendfasching auf. Bild: Mario Hösel/Archiv
Die Flying Dancers vom Faschingsclub Penig treten beim Jugendfasching auf.
Die Flying Dancers vom Faschingsclub Penig treten beim Jugendfasching auf. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Eltern müssen draußen bleiben: Faschingsclub Penig lädt zum ersten Jugendfasching ein
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Jugendclub in Penig bleibt noch ein Wunschtraum, doch der Faschingsclub bringt mit einem Jugendfasching frischen Wind. Was erwartet die Teenager bei der Party?

Mit dem Jugendclub in Penig hat es noch nicht geklappt. Selbst wenn passende Räumlichkeiten vorhanden wären, haben sich bislang keine jungen Erwachsenen gefunden, die die Verantwortung übernehmen. Dafür springt nun der Faschingsclub Penig sozusagen in die Bresche. Er lädt erstmals während der Karnevalssaison zu einem Jugendfasching ein....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:15 Uhr
2 min.
Erste Bilanz 2025: Weniger Fahrgäste von Diebstahl betroffen
Immer wieder kommt es zum Diebstahl von Reisegepäck. (Illustration)
Weniger Gepäck gestohlen: Was die aktuelle Polizeistatistik für Bahnreisende bedeutet – und wie die Bahn mit Technik dagegenhält.
Von Julia Czaja
2 min.
17:00 Uhr
2 min.
Hoffnung in der Warteschleife: Das Weihnachtswunder für die Papierfabrik bleibt aus
Meinung
Redakteur
Für die Papierfabrik Penig der Felix Schoeller GmbH & Co. KG bleibt das Weihnachtswunder aus.
Weihnachten birgt so manches Wunder, doch für die Papierfabrik Penig bleibt die erhoffte Rettung bislang aus. Aber: Der Rückschlag muss nicht das endgültige Aus sein. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
12.11.2025
2 min.
Faschingsauftakt in Penig und Wechselburg: Hat der Bürgermeister seine Prüfung bestanden?
 3 Bilder
Am Dienstagabend wurden auch in Wechselburg und Penig die Rathäuser gestürmt. Ein Motto für die neue Saison wurde bereits verkündet.
Falk Bernhardt
07:00 Uhr
3 min.
Berufliche Veränderung wagen – trotz Unsicherheit im Kopf
Wer seine Stärken kennt, kann berufliche Veränderungen gelassener angehen.
Muss immer alles klar sein, bevor man den Job wechselt oder eine neue Karriere-Richtung einschlägt? Wie realistische Zwischenschritte und die eigenen Fähigkeiten den Weg erleichtern können.
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
30.12.2025
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel