Eltern müssen draußen bleiben: Faschingsclub Penig lädt zum ersten Jugendfasching ein

Der Jugendclub in Penig bleibt noch ein Wunschtraum, doch der Faschingsclub bringt mit einem Jugendfasching frischen Wind. Was erwartet die Teenager bei der Party?

Mit dem Jugendclub in Penig hat es noch nicht geklappt. Selbst wenn passende Räumlichkeiten vorhanden wären, haben sich bislang keine jungen Erwachsenen gefunden, die die Verantwortung übernehmen. Dafür springt nun der Faschingsclub Penig sozusagen in die Bresche. Er lädt erstmals während der Karnevalssaison zu einem Jugendfasching ein....