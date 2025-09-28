Emotionaler Abschied: Pater Maurus verlässt nach 13 Jahren Wechselburg

Rochlitz
Er prägte seit 2012 die Geschicke des Klosters Wechselburg und brachte sich mit Herzblut in das Leben der katholischen Kirchgemeinde ein. Nun verlässt Pater Maurus Mittelsachsen.
Emotionaler Moment in Wechselburg: Pater Maurus Kraß hat am Sonntag das letzte Mal eine Heilige Messe in der Basilika zelebriert. Der 66-jährige Benediktinermönch kehrt Ende September nach rund 13 Jahren in Mittelsachsen in seine Heimatabtei ins bayrische Ettal zurück.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.