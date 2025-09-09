Wechselburg: Pater Maurus auf Abschiedstour

Mit der Kraft der Musik und des Glaubens verabschiedet sich Pater Maurus von der Kirchgemeinde und den Menschen vor Ort. Es ist der Beginn vom Ende der Benediktiner in Wechselburg.

Für Pater Maurus Kraß heißt es Abschied nehmen. Der Benediktinermönch kehrt Ende September nach 13 Jahren in Wechselburg in die bayerische Mutterabtei Ettal zurück.