Pater Maurus Kraß kehrt Ende des Monats von Wechselburg nach Ettal zurück.
Pater Maurus Kraß kehrt Ende des Monats von Wechselburg nach Ettal zurück. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Wechselburg: Pater Maurus auf Abschiedstour
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der Kraft der Musik und des Glaubens verabschiedet sich Pater Maurus von der Kirchgemeinde und den Menschen vor Ort. Es ist der Beginn vom Ende der Benediktiner in Wechselburg.

Für Pater Maurus Kraß heißt es Abschied nehmen. Der Benediktinermönch kehrt Ende September nach 13 Jahren in Wechselburg in die bayerische Mutterabtei Ettal zurück.
