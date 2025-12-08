Endspurt für Weihnachten: Kirchgasse in Lunzenau soll fertig werden

Schöne Bescherung: Noch vor Weihnachten soll die Verbindung vom Stadtzentrum zum Schulstandort wieder begehbar sein. In dieser Woche wird nun endlich der Asphalt eingebracht.

Erst startete der Bau mit Verzögerung, dann dauerte es viel länger als geplant. Nun hat Lunzenaus Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) aber eine gute Nachricht: „Die Bauarbeiten an der Kirchgasse sollen bis Jahresende abgeschlossen sein." In dieser Woche wird nun endlich der Asphalt eingebracht. Geländer und Straßenbeleuchtung wurden gebaut.