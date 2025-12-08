Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Kirchgasse in Lunzenau ist schon seit März eine Baustelle.
Die Kirchgasse in Lunzenau ist schon seit März eine Baustelle. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Endspurt für Weihnachten: Kirchgasse in Lunzenau soll fertig werden
Von Falk Bernhardt
Schöne Bescherung: Noch vor Weihnachten soll die Verbindung vom Stadtzentrum zum Schulstandort wieder begehbar sein. In dieser Woche wird nun endlich der Asphalt eingebracht.

Erst startete der Bau mit Verzögerung, dann dauerte es viel länger als geplant. Nun hat Lunzenaus Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) aber eine gute Nachricht: „Die Bauarbeiten an der Kirchgasse sollen bis Jahresende abgeschlossen sein.“ In dieser Woche wird nun endlich der Asphalt eingebracht. Geländer und Straßenbeleuchtung wurden gebaut.
