Erdbeergenuss, Farbtupfer und neue Wohnungen in alten Gemäuern: Das sind die guten Nachrichten aus Mittelsachsen

Sie können inspirieren, ein Lachen ins Gesicht zaubern oder gute Laune mit sich bringen. Deshalb gibt es hier vier gute Nachrichten aus Seelitz, Mittweida, Augustusburg und Freiberg.

Seelitz: Vom Obstgut Seelitz gibt es bereits die ersten regionalen Erdbeeren. Zunächst gibt es sie im Körbchen. Wer selbst pflücken möchte, muss sich noch etwas gedulden: In einigen Tagen öffnen die Felder in Spernsdorf, in Städten sowie an der B 107 bei Zöllnitz. Auch auf den Feldern von „Erdbeeren Funck“ in Frankenau am Abzweig nach...