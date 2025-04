Erlau: Alkoholfahrt durch den Straßengraben

Eine 68-jährige Frau verlor in Erlau die Kontrolle über ihr Auto. Der Vorfall endete im Straßengraben.

Eine Fahrt durch einen Straßengraben dürften die wenigsten Autofahrer erleben. Eine Ausnahme bildete eine 68-jährige Frau. Sie war am Samstagabend auf der Rochlitzer Straße in Erlau unterwegs, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr sie zunächst ein...