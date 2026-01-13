MENÜ
Die künftige Radsportanlage wird in das Gelände des Simötiparkes integriert.
Die künftige Radsportanlage wird in das Gelände des Simötiparkes integriert.
Rochlitz
Es kann endlich losgehen: Geringswalde baut seine Pumptrack-Anlage
Von Marion Gründler
Die Stadt möchte für Kinder und Jugendliche attraktiver werden. Ein spezielles Areal im Simötipark könnte dazu beitragen.

Es kann endlich losgehen: Seit geraumer Zeit in der Diskussion, kann die Stadt Geringswalde jetzt die geplante Pumptrack-Anlage bauen lassen. In der kommenden Sitzung des Stadtrates sollen dafür die Bauleistungen vergeben werden. Die Sportanlage soll direkt in das Areal des Simötiparkes an der Bahnhofstraße integriert werden und im Frühjahr in...
