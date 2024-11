Extrembergsteiger führt in Geringswalde auf höchsten Gipfel

Jörg Stingl bezwingt seit Jahren anspruchsvollste Massive. Seine Expeditionen führen ihn rund um den Globus, diesmal zum Mount Everest.

Unter dem Motto „Everest - ganz oben“ schildert Profibergsteiger Jörg Stingl in einem Vortrag seine Erlebnisse am Mount Everest als weltweit höchsten Gipfel. Der 1961 in Karl-Marx-Stadt Geborene will nach eigenem Bekunden nicht nur über die Besteigung des 8848 hohen Massivs berichten. Stingls Fokus liegt zugleich auf der Kultur und dem...