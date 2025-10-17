Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Anne Susann Kuhrau-Schramm (l.) löst Ronny Hill (Mitte) als Vereinschef ab.
Anne Susann Kuhrau-Schramm (l.) löst Ronny Hill (Mitte) als Vereinschef ab.
Rochlitz
Faschingsclub Geringswalde: Vereinschef tritt Rückzug an
Von Marion Gründler
Kurz vor Eintritt in eine neuerliche fünfte Jahreszeit dreht sich bei den Karnevalisten das Personalkarussell. Die haben jetzt eine Frontfrau.

Für Ronny Hill ist jetzt Schluss. Der gebürtige Geringswalder hat zum 5. Oktober sein Amt als Vereinsvorsitzender des Faschingsclubs Geringswalde (FCG) niedergelegt und seinen Austritt aus dem Verein erklärt. Für Hill rückt Vize-Vereinschefin Anne Susann Kuhrau-Schramm nach. „Ich übernehme das Amt kommissarisch, bis es im Frühjahr...
