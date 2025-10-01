Fast 19 Millionen Euro für die Stadtsanierung: Was Lunzenau und Oederan damit vorhaben

Rochlitz
Die Stadtsanierung wird in Mittelsachsen weiterhin gefördert, zwei Städte sind nun im Programm. In Lunzenau erhalten auch private Vorhaben bald Unterstützung. In Oederan ist auch Abriss ein Thema.
Die Freude war Lunzenaus Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) anzusehen, die Glückwünsche vieler Amtskollegen für ihn eine schöne Bestätigung. Das Stadtoberhaupt wusste es schon - hat es seit Mittwoch aber nun auch Schwarz auf Weiß: Lunzenau bekommt in den nächsten Jahren insgesamt 9 Millionen Euro Fördermittel für die Stadtsanierung. Damit...
