Fehlstunden in Mittelsachsen: Was sich an den Schulen von Lichtenberg bis Rochlitz getan hat

Eine Statistik zeigt Tops und Flops beim Unterrichtsausfall im Kreis. Aber im neuen Schuljahr machen sich schon Veränderungen bemerkbar, nicht nur durch die Abordnungen. Wird nun alles besser?

Mehr als zwei Millionen Unterrichtsstunden sind im vergangenen Schuljahr in Sachsen ausgefallen, insgesamt 9,2 Prozent des Unterrichts insgesamt. Im zweiten Halbjahr gab es nur eine leichte Besserung. An den Oberschulen fiel der Statistik zufolge mit 14,3 Prozent landesweit durchschnittlich jede siebente Unterrichtsstunde aus.