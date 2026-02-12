Ferienspaß auf Schloss Rochsburg: „Was macht Burgfräulein Elke in der Kälte?“

Das Leben auf einer Burg war einst zur Winterzeit nicht gerade spaßig - heute aber schon. Das zeigen wieder die Erlebnisführungen in Rochsburg.

In den Winterferien ist Schloss Rochsburg bei Lunzenau ein gefragtes Ziel, vor allem die Erlebnisführungen. Schon seit einigen Jahren heißt es: „Was macht der Ritter Günther im Winter?" Neu in diesem Jahr ist das Ferienangebot „Was macht Burgfräulein Elke in der Kälte?". Vormerken kann man sich dafür noch den 19. und 22. Februar...