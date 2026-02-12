MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schloss Rochsburg.
Schloss Rochsburg. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Der Wehrgang.
Der Wehrgang. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Schloss Rochsburg.
Schloss Rochsburg. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Der Wehrgang.
Der Wehrgang. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Ferienspaß auf Schloss Rochsburg: „Was macht Burgfräulein Elke in der Kälte?“
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Leben auf einer Burg war einst zur Winterzeit nicht gerade spaßig - heute aber schon. Das zeigen wieder die Erlebnisführungen in Rochsburg.

In den Winterferien ist Schloss Rochsburg bei Lunzenau ein gefragtes Ziel, vor allem die Erlebnisführungen. Schon seit einigen Jahren heißt es: „Was macht der Ritter Günther im Winter?“ Neu in diesem Jahr ist das Ferienangebot „Was macht Burgfräulein Elke in der Kälte?“. Vormerken kann man sich dafür noch den 19. und 22. Februar...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.02.2026
1 min.
Lunzenau: Brücke über den Mühlgraben kann gebaut werden
Die Brücke über den Mühlgaben in Lunzenau.
Schon seit Jahren will Lunzenau diese marode Überführung erneuern. Die Planung wurde nun vergeben, der Neubau soll noch 2026 beginnen.
Falk Bernhardt
18:41 Uhr
4 min.
Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf
Schloss Meseberg wurde seit 2007 unter anderem für Empfänge von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Kabinettsklausuren genutzt. (Archivbild)
Das historische Anwesen in Meseberg eine gute Autostunde nördlich von Berlin war Kulisse für Staatsempfänge und Kabinettsklausuren. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass die Ära bald endet.
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
06.02.2026
1 min.
Kirchgasse Lunzenau: Kürzerer Schulweg noch mit einer Einschränkung
Die Kirchgasse in Lunzenau hat hier nun wieder ein Geländer.
Die Verbindung zwischen Markt und Schulstandort in Lunzenau kann wieder gefahrlos genutzt werden. Einige Restarbeiten sind aber noch zu erledigen.
Falk Bernhardt
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
Mehr Artikel