In einem Workshop konnten sich die Gäste im Disco-Fox üben. Bild: Andrea Funke
In einem Workshop konnten sich die Gäste im Disco-Fox üben. Bild: Andrea Funke
Rochlitz
Fest auf Wagyu-Hof: Ein tierisches Vergnügen in Erlau
Von Andrea Funke
Ein „Festival der Sinne“ gab es auf dem Wagyu-Hof der Familie Müller in Erlau. Die Veranstalter hatten auf mehr Besucher gehofft. Das regnerische Wetter stand dem entgegen.

Dunkle Wolken kündigten am Samstag, 23. August, in Erlau einen verregneten Tag an: So kam es auch. Das sollte dem „Festival der Sinne“ auf dem dortigen Wagyu-Hof der Familie Müller nicht die erhofften Besucherzahlen bescheren. Erst am späteren Nachmittag füllte sich das Areal. Die Gäste, die kamen, genossen das Fest.
