Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Organisatorin Nicole Richter aus Sörnzig bekam von Engel Pia und dem Weihnachtsmann ein Geschenk zum Dank.
Organisatorin Nicole Richter aus Sörnzig bekam von Engel Pia und dem Weihnachtsmann ein Geschenk zum Dank. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Organisatorin Nicole Richter aus Sörnzig bekam von Engel Pia und dem Weihnachtsmann ein Geschenk zum Dank.
Organisatorin Nicole Richter aus Sörnzig bekam von Engel Pia und dem Weihnachtsmann ein Geschenk zum Dank. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Festliche Stimmung an der Weihnachtsscheune Sörnzig
Von Dietmar Thomas
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bereits zum dritten Mal organisierte Nicole Richter aus Sörnzig gemeinsam mit Dorfbewohnern, Freunden und Kollegen die Weihnachtsscheune Sörnzig.

Bereits zum dritten Mal hat Nicole Richter am Samstag gemeinsam mit Dorfbewohnern, Freunden und Kollegen die Weihnachtsscheune Sörnzig organisiert. Der kleine Weihnachtsmarkt richtet sich an die Bewohner des Sächsischen Landeszentrums zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter in Chemnitz, die aufgrund ihrer Behinderungen keinen großen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
4 min.
„Das war unsere große Chance, wie geht es jetzt weiter?“: Wissenschaftler stimmt auf den Kater nach Chemnitz 2025 ein
Wie politisch ist ein Garagenkonzert? Konkret lässt sich das nicht festmachen. Für Soziologe Ulf Bohmann liegt der gesellschaftliche Wert im bloßen Zusammenkommen.
Ulf Bohmann hält das Projekt „#3000 Garagen“ für ein gutes Beispiel, wie Menschen zusammengebracht wurden. Der Professor für Soziologie und sein Team an der TU haben die gesellschaftliche Relevanz von Chemnitz 2025 untersucht und zeigen auf, was bleibt.
Jens Kassner
08:00 Uhr
8 min.
Die Elefantenflüsterin von Chiang Mai
Saengduean "Lek" Chailert verbringt täglich viel Zeit mit ihren Elefanten.
Lek Chailert ist Thailands Elefantenflüsterin. Mit Liebe, Geduld und sanften Schlafliedern heilt sie nahe Chiang Mai traumatisierte Tierseelen. Zu Besuch bei einer außergewöhnlichen Frau.
Carola Frentzen, dpa
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
22.11.2025
2 min.
Tanzstundenabschlussball im Bürgerhaus Rochlitz
 10 Bilder
Tanzstundenabschlussball im Bürgerhaus Rochlitz.
Festlicher Höhepunkt im Bürgerhaus Rochlitz: Der Abschlussball der Tanzstunden lockte rund 60 Paare aufs Parkett.
Dietmar Thomas
16.11.2025
2 min.
Rochlitz macht Blau - Crossen auf Zeitreise: Die besten Bilder zum Faschingsauftakt
 8 Bilder
Nach der Schlüsselübergabe am 11. 11. geht es bei den Karnevalsvereinen mit den Abendveranstaltungen weiter. In Rochlitz war nicht nur der Farbfasching eine Premiere.
Falk Bernhardt
12:34 Uhr
2 min.
Skisaison im Erzgebirge: Erstes Skigebiet gibt Öffnungstermin bekannt
Marek Plachý (54) ist optimistisch, dass die Geduld der Wintersportler nicht mehr lange strapaziert wird.
Circa 60 Skilifte gibt es im Erzgebirge. Der erste Hauch Winter genügt noch nicht, in die Wintersportsaison zu starten. Wirklich?
Katrin Kablau
Mehr Artikel