Feuerwehr Geringswalde hat neue Wehrleitung

Der Generationswechsel ist vollzogen: Jonny Thalmann übernimmt die Leitung der Feuerwehr Geringswalde und bringt frischen Wind in die Reihen.

Führungswechsel bei der Feuerwehr: Ab sofort liegt die Leitung der Ortswehr Geringswalde in den Händen von Jonny Thalmann. Der 34-Jährige erhielt 21 Stimmen und löst Uwe Lübke ab, der nach 40 Dienstjahren in die Alters- und Ehrenabteilung wechselt. Auf Felix Hentschel entfielen sieben Stimmen; er übernimmt künftig die Aufgaben eines...