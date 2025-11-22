Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jonny Thalmann, Felix Hentschel, Toni Vollert, Nico Rehn und Ronny Paul (v. l.).
Jonny Thalmann, Felix Hentschel, Toni Vollert, Nico Rehn und Ronny Paul (v. l.). Bild: M. Gründler
Jonny Thalmann, Felix Hentschel, Toni Vollert, Nico Rehn und Ronny Paul (v. l.).
Jonny Thalmann, Felix Hentschel, Toni Vollert, Nico Rehn und Ronny Paul (v. l.). Bild: M. Gründler
Rochlitz
Feuerwehr Geringswalde hat neue Wehrleitung
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Generationswechsel ist vollzogen: Jonny Thalmann übernimmt die Leitung der Feuerwehr Geringswalde und bringt frischen Wind in die Reihen.

Führungswechsel bei der Feuerwehr: Ab sofort liegt die Leitung der Ortswehr Geringswalde in den Händen von Jonny Thalmann. Der 34-Jährige erhielt 21 Stimmen und löst Uwe Lübke ab, der nach 40 Dienstjahren in die Alters- und Ehrenabteilung wechselt. Auf Felix Hentschel entfielen sieben Stimmen; er übernimmt künftig die Aufgaben eines...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.11.2025
1 min.
Feuerwehr Geringswalde stellt Wehrleitung neu auf
In der Führungsspitze der Ortswehr sind personelle Veränderungen zu erwarten.
Nach fünf Jahren im Ehrenamt stehen Wechsel in der Führungsspitze der Ortswehr bevor. Zudem wird der Ausschuss neu gewählt.
Marion Gründler
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
10.11.2025
2 min.
Geringswalde jetzt mit schnellem Internet unterwegs
Roland Warner, Sandra Fischer und Thomas Riedel (v. l.).
Versorger Eins Energie Sachsen übernimmt das Glasfasernetz der Stadt. Und ab sofort können Nutzer Verträge abschließen und sich freischalten lassen.
Marion Gründler
Mehr Artikel