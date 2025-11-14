Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Führungsspitze der Ortswehr sind personelle Veränderungen zu erwarten.
In der Führungsspitze der Ortswehr sind personelle Veränderungen zu erwarten. Bild: Marion Gründler
In der Führungsspitze der Ortswehr sind personelle Veränderungen zu erwarten.
In der Führungsspitze der Ortswehr sind personelle Veränderungen zu erwarten. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Feuerwehr Geringswalde stellt Wehrleitung neu auf
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach fünf Jahren im Ehrenamt stehen Wechsel in der Führungsspitze der Ortswehr bevor. Zudem wird der Ausschuss neu gewählt.

Die Ortsfeuerwehr Geringswalde will ihre Wehrleitung neu besetzen. Zudem sollen die Mitglieder des Ortsfeuerwehr-Ausschusses bestimmt werden, die in den kommenden fünf Jahren im Gremium mitarbeiten. Mit Blick auf die Kandidatenliste für die Wehrleitung spricht Gemeindewehrleiter John Thieme von einem zu erwartenden Generationswechsel in deren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13:00 Uhr
2 min.
Überschuldungsquote in Sachsen auf Bundesniveau
Auch in Sachsen geraten immer mehr Menschen in eine Lage, in der sie ihre regelmäßigen Kosten nicht mehr stemmen können. (Symbolbild)
In den vergangenen Jahren ging die Überschuldung in Deutschland zurück - nun dreht sich der Trend ins Negative. Auch in Sachsen ist die Zahl leicht gestiegen.
07.11.2025
4 min.
Günter Busch verabschiedet sich: Unternehmer aus Geringswalde verkauft Betrieb
Mandy Thieme wird ab Januar die Standortleitung für die neu gegründete Gesellschaft übernehmen, Günter Busch verabschiedet sich in den Ruhestand.
Günter Busch zieht sich nach einer bemerkenswerten Karriere endgültig zurück. Mit 73 Jahren und fast vier Jahrzehnten Herzblut in seiner Firma will er nun die Welt bereisen und sich ehrenamtlich engagieren.
Marion Gründler
05.11.2025
2 min.
Das ist das neue Führungsduo der Pausaer Feuerwehr
Pausas Ortswehr-Leitungsduo Sebastian Prager (links) und Ralf Weber.
Ralf Weber und Sebastian Prager tragen jetzt die Verantwortung für die Ortsfeuerwehr Pausa. Warum das Ehrenamt keine Selbstverständlichkeit ist.
Simone Zeh
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
Mehr Artikel