Feuerwehr Geringswalde stellt Wehrleitung neu auf

Nach fünf Jahren im Ehrenamt stehen Wechsel in der Führungsspitze der Ortswehr bevor. Zudem wird der Ausschuss neu gewählt.

Die Ortsfeuerwehr Geringswalde will ihre Wehrleitung neu besetzen. Zudem sollen die Mitglieder des Ortsfeuerwehr-Ausschusses bestimmt werden, die in den kommenden fünf Jahren im Gremium mitarbeiten. Mit Blick auf die Kandidatenliste für die Wehrleitung spricht Gemeindewehrleiter John Thieme von einem zu erwartenden Generationswechsel in deren...