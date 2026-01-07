MENÜ
Die Geringswalder Feuerwehr will mit Einwohnern das neue Jahr begrüßen. Bild: Jan Bretschneider/Archiv
Die Geringswalder Feuerwehr will mit Einwohnern das neue Jahr begrüßen. Bild: Jan Bretschneider/Archiv
Die Geringswalder Feuerwehr will mit Einwohnern das neue Jahr begrüßen.
Die Geringswalder Feuerwehr will mit Einwohnern das neue Jahr begrüßen. Bild: Jan Bretschneider/Archiv
Rochlitz
Feuerwehr hautnah erleben: Tag der offenen Tür in Geringswalde
Von Marion Gründler
Das Neujahrsfest der Feuerwehr ist längst zu einer festen Größe geworden. Neben Kulinarischem erhalten Gäste Einblicke in die Ausrüstung der Helfer.

Seit Jahren fest etabliert, lädt die Geringswalder Ortsfeuerwehr auch diesmal ins Depot an der Straße Am Klosterbach ein, das neue Jahr zu begrüßen. So wird sich am 10. Januar in der Zeit von 14 bis 21 Uhr alles um spezielle Technik und Hilfsmittel zur Rettung von Menschenleben und das Löschen von Bränden drehen. Zudem organisieren...
