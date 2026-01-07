Feuerwehr hautnah erleben: Tag der offenen Tür in Geringswalde

Das Neujahrsfest der Feuerwehr ist längst zu einer festen Größe geworden. Neben Kulinarischem erhalten Gäste Einblicke in die Ausrüstung der Helfer.

Seit Jahren fest etabliert, lädt die Geringswalder Ortsfeuerwehr auch diesmal ins Depot an der Straße Am Klosterbach ein, das neue Jahr zu begrüßen. So wird sich am 10. Januar in der Zeit von 14 bis 21 Uhr alles um spezielle Technik und Hilfsmittel zur Rettung von Menschenleben und das Löschen von Bränden drehen. Zudem organisieren...