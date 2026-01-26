Filmreife Schule: Schüler vom Freien Gymnasium Penig arbeiten mit BBC an TV-Sendung

Englisch lernen mal anders: Schüler des Freien Gymnasiums Penig stehen mit der BBC vor und hinter der Kamera. Ein inszenierter Kunstraub sorgt für Nervenkitzel.

Der Stundenplan des Freien Gymnasiums in Penig hat weit mehr zu bieten als Chemie, Deutsch und Biologie. Zum Beispiel Fernsehaufnahmen. Diese gab es in den vergangenen Wochen fast genauso regelmäßig wie Unterrichtsstunden in Naturwissenschaften und Sprachen. Im vergangenen Jahr standen Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse für die...