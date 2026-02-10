Flender und Siemens in Penig auf Wachstumskurs

Die Getriebe, Kupplungen und Generatoren aus Penig sind weltweit gefragt. Mit einer Millioneninvestition machen Flender und Siemens ihre Werke fit für die Zukunft.

Nach etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit sind die zwei neuen Hallen, die von der Siemens Traction Gears an der Thierbacher Straße in Penig genutzt werden, offiziell in Betrieb gegangen. Als Investor trat die Flender Industriegetriebe auf den Plan, die die jeweils rund 2000 Quadratmeter großen Lager- und Produktionsflächen an Siemens vermietet.