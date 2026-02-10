MENÜ
Siemens-Projektleiter Jan Lohr (v. l.), Flender-Finanzchef Dirk Dondorp, Flender-Projektleiter Mark Bogen, Traction Gears-Finanzchef Carsten Kurtze, Flender-Technikchef Armin Bittner, Stadtchef André Wolf und Traction Gears-Technikchef Matthias Mühlberg. Bild: Flender
Siemens-Projektleiter Jan Lohr (v. l.), Flender-Finanzchef Dirk Dondorp, Flender-Projektleiter Mark Bogen, Traction Gears-Finanzchef Carsten Kurtze, Flender-Technikchef Armin Bittner, Stadtchef André Wolf und Traction Gears-Technikchef Matthias Mühlberg. Bild: Flender
Rochlitz
Flender und Siemens in Penig auf Wachstumskurs
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Getriebe, Kupplungen und Generatoren aus Penig sind weltweit gefragt. Mit einer Millioneninvestition machen Flender und Siemens ihre Werke fit für die Zukunft.

Nach etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit sind die zwei neuen Hallen, die von der Siemens Traction Gears an der Thierbacher Straße in Penig genutzt werden, offiziell in Betrieb gegangen. Als Investor trat die Flender Industriegetriebe auf den Plan, die die jeweils rund 2000 Quadratmeter großen Lager- und Produktionsflächen an Siemens vermietet.
